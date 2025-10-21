Depremin Ardından Çatbahçe Köyü'nde Camii Yeniden Yapılmak İstiyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü'nde, 6 Şubat depreminde ağır hasar gören ve minaresiyle birlikte yıkılan caminin yeniden yapılabilmesi için köylüler yardım çağrısında bulundu.

Depremin ardından köylüler, yeni cami inşaatını başlatmak amacıyla bir dernek kurarak kısıtlı imkanlarla çalışmalara başladı. Dernek Başkanı Yusuf Karataş, bugüne kadar 4 milyon TL topladıklarını ancak halen 2,5 milyon lira borçlarının bulunduğunu belirtti.

Karataş, "Depremde yıkılan camimize şu ana kadar kendi imkanlarımızla bu seviyeye getirdik. Şu ana kadar 4 milyon TL toplayabildik, ancak hala 2,5 milyon lira borcumuz var. Devlet yetkililerinden ve hayırsever iş insanlarından destek bekliyoruz" dedi.

Köy sakinleri ise caminin, Çatbahçe'nin sosyal ve dini hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, yardım kampanyasına destek olunmasını istedi. - ADIYAMAN