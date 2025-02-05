Depremde Hayatını Kaybedenler Anısına Sanayi Sitesi Kapalı Kalacak

Adıyaman'ın Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Arslan, 6 Şubat 2023 depreminin ikinci yıldönümü dolayısıyla sanayi sitesinin kapalı olacağını açıkladı.

Arslan yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'ün ülke için derin bir acının ve büyük bir yıkımın tarihi olduğunu vurguladı. Başkan Arslan, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem, sadece bir doğal afet değil, binlerce canımızı, sevdiklerimizi, evlerimizi ve hatıralarımızı alıp götüren büyük bir trajediydi. Bugün, bu acıyı yeniden hissediyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Acısını derinden hissettiğimiz depremin ikinci yılında, esnaf arkadaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda iş yerlerimizi açmayacağız. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Bu acıyı asla unutmayacak ve dersler çıkararak geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Bu süreçte, başta arama kurtarma ekipleri, sağlık çalışanları, gönüllüler ve tüm yardım eli uzatanlar olmak üzere herkese minnettarız. Dayanışma ve yardımlaşma ruhu, bu zorlu sınavda hepimize güç verdi. Bugün, depremde kaybettiğimiz canlarımızı anarken, aynı zamanda yeniden inşa ettiğimiz umutlarımızı da hatırlıyoruz. Acılarımızı unutmayacağız, ancak birlik ve beraberlikle aşacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN