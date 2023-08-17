Deprem Şehitleri için mevlit

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yalova Altınova Belediyesi Hizmet Binasında mevlid-i şerif okutuldu.

24'üncü yılında Marmara depreminde ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yalova Altınova Belediyesi Hizmet Binasında mevlid-i şerif okutuldu.

Altınova Belediyesi'ndeki mevlit cemiyetinde Altınova Müftülüğü İmam Hatipleri Kur'an-ı kerim okudu ve depremde hayatlarını kaybedenler ve şehitler için dualar edildi. Ardından Altınova Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova'da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Binlerce insanımız bu depremde hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı, yüz binlerce bina yıkıldı. Depremin ülke gerçeği olduğu hayatımızın her anında hatırlanmalı. Allah'tan böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını dilerim. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, yakınlarına sabır dilerim" dedi.

Mevlid-i şerif programına; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, il genel ve belediye meclis üyeleri, Altınova İlçe Müftüsü Ümit Kartal, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programın ardından vatandaşlara helva dağıtıldı. - YALOVA