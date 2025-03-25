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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan Kadir Gecesi Mesajı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'dan Kadir Gecesi Mesajı
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DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin toplumda birlik, beraberlik ve manevi huzurun artmasına vesile olmasını diledi. Erdoğan, duaların geri çevrilmediği bu anlamlı gecede, tüm İslam aleminin sıkıntılarının kaldırılmasına yönelik dualar edilmesini önemle vurguladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında mübarek gecede edilecek duaların toplumda birlik, beraberlik ve manevi huzurun artmasına vesile olmasını diledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Duaların geri çevrilmediği bu anlamlı gecede, ellerimizi sevdiklerimiz ve tüm İslam aleminin sıkıntılarının kalkması ile millet olarak birlik ve beraberliğimizin daim olması için açalım; kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirelim. Denizli iş dünyası olarak, durmadan ve yorulmadan şehrimizin ve ülkemizin gelişip kalkınması için çalışıyoruz; insanımız ve memleketimiz çok daha iyi olsun istiyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimizle kutluyoruz, bu mübarek gecenin herkese barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Rabbim, sağlık ve huzur içinde hep beraber daha nice ramazanlara ve kandillere erişmemizi nasip etsin" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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