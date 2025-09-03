Denizli'nin Çal İlçesinde Toplu Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen toplu sünnet etkinliğinde, 11 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı.

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 11 çocuk sünnet edildi. Çal İlçe Müftüsü Hüseyin Fatih Bilgiç tarafından yemek duası okunan etkinlikte, sünnet olan çocuklara altın ve bisiklet hediye edildi.

11 çocuğun sünnet edildiği etkinlikte konuşan PASVAK Başkanı Bülent Topuz, "Bugün burada PASVAK olarak 3. hizmet yılımızda, Çal ilçemizde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Denizli'de 20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İlçelerde aşevi açma projemizin ilkini Çal'da hayata geçirdik. Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan binayı güzel bir tesise dönüştürdük. Benim de Çallı olmamın bu tercihte etkisi olmuştur. Her gün 100'ün üzerinde kapıyı çalıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bugün burada ikinci sünnet düğünümüzü gerçekleştiriyoruz. 11 çocuğumuzun sünneti vesilesiyle bir araya geldik" dedi. - DENİZLİ