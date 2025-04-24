Denizli'de Dolu Meyve Ağaçlarını Vurdu: Üreticiler Zor Durumda

Üreticiyi donun ardından dolu vurdu

Fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçlarında zarara neden oldu

DENİZLİ - Denizli'de son yılların en kurak kışı nedeniyle erkek uyanan meyve ağaçlarında zarara eden olan donun ardından bu kez de dolu hasarı yaşandı. Fındık büyüklüğünde meydana gelen şiddetli dolu yağışı meyve ağaçlarında kayba neden oldu.

Denizli'de yaşanan son yılların en kurak ve sıcak kış mevsiminin ardından, meyve ağaçları bu yıl mevsim normallerine göre daha erken uyandı. Nisan ayı başında etkili olan zirai don hadiseleri yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de başta meyve ağaçları olmak üzere etkili arazilerde hasara yol açtı. Don zayiatının yaralarını nasıl saracağını bulmaya çalışan üreticileri bu kez dolu yağışı vurdu.

Meteorolojinin günler öncesinden bugün için uyarısını yaptığı şiddetli sağanak yağış, yüzünü doluyla birlikte gösterdi. Öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu, yağışa hazırlıksız yakalananların günlük yaşamlarını olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 10 dakika devam eden yağış nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzerlerinde dolu birikintileri oluştu.

Fındık büyüklüğünde düşen dolu nedeniyle, yeni meyveye dönen ağaçların yaprakları ve meyveleri yerlere döküldü. Zirai don olaylarının ardından bu kez de dolu hasarıyla karşı karşıya kalan üreticiler, yeni üretim sezonu daha başlamadan sıkıntılı günler yaşamaya başladı.