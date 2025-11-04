DENEYAP Türkiye Programı Mezunları Bilecik'te Diplomalarını Aldı

DENEYAP Türkiye programında üç yıllık teknoloji odaklı eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Bilecik'te diplomalarını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğinde yürütülen DENEYAP Türkiye Programı kapsamında eğitim gören 46 öğrenci, mezuniyet diploması aldı. Bilecik'te gerçekleştirilen mezuniyet töreninde öğrenciler diplomalarını, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci'nin elinden aldı. Öğrenciler, üç yıllık yoğun eğitim ve teknoloji odaklı çalışmaların ardından DENEYAP Türkiye programından mezun oldu.

Tören, öğrencilerin teknoloji alanındaki kazanımlarını sergilediği etkinlikler ve mezuniyet belgelerinin takdimiyle sona erdi. - BİLECİK