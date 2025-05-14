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Denetimli Serbestlikte Yeni İstihdam Protokolü: Eski Hükümlüler Turizm Sektöründe Çalışabilecek

Denetimli Serbestlikte Yeni İstihdam Protokolü: Eski Hükümlüler Turizm Sektöründe Çalışabilecek
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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile özel sektör arasında imzalanan protokol sayesinde, denetimli serbestlikteki yükümlüler ve eski hükümlüler turizm sektöründe tam maaşla ve sigortalı olarak istihdam edilecek. Uygulama, bireylerin topluma entegrasyonuna destek verecek.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile özel sektör arasında imzalanan protokol sayesinde denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü ve eski hükümlüler, turizm sektöründe tam maaşla ve sigortalı olarak çalışabilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile turizm sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlü ve eski hükümlülerin iş gücüne katılmasını teşvik ederken, meslek edinmelerine ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil ile özel sektör temsilcisi Kaan Şahinalp'in imzaladığı protokol kapsamında, yükümlü ve eski hükümlülere turizm sektöründe istihdam imkanı sunulacak. Bu kapsamda çalışanlara konaklama ve yemek imkanı sağlanacak ve ayrıca çalışanlar tam maaşla ve sigortalı olarak görev yapacak. Denetimli serbestlikten yararlanan ve turizm sektöründe çalışmak isteyen kişiler, başvurularını Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne şahsen yapabilecek. Yetkililer, bu uygulamanın hem bireylerin topluma entegrasyonuna hem de sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacağını belirtiyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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