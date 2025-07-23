Demirci'de Çiftçiler İmece Usulü Hasat Yapıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde kırsal mahallelerde buğday, arpa ve çavdar üreten çiftçiler hasatlarını imece usulü ile el birliği içerisinde gerçekleştiriyor.

İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan buğday, arpa ve çavdar yetiştiriciliğinde 79 kırsal mahallede çiftçiler mahalle sakinleri ile birlikte türküler eşliğinde hasat yapıyorlar. Güneşin altında 3 gün bekletilen ekinler daha sonra dirgen marifeti ile traktör römorklarına yükleniyor. Traktör römorklarına yüklenen ekinler tarlanın ortasına döküldükten sonra kurulan oturak patoz makinesi ile öğütülüyor. Erkekler tarafından toplanan ekinler kadınlar tarafından da çevrede kalan arpa ve buğday saplarını da tırmıklarla toplayarak yardım ediyor.

Tarlada el birliği ile kurulan yer sofrasında sohbetler eşliğinde ise kahvaltı yapılıyor. Çiftçi Hüseyin Ersöz, "Yaz geldiğinde çiftçilerimizle çalışıyoruz. İmece bizim atalarımızdan dedelerimizden kalan bir gelenek. Komşularımız birbirleri arasında haberleşir akşamları sohbet ederken planlanır sırayla herkesin işine yardıma gidilir. Haziran başlar harman işlerimiz Temmuz ayı sonuna kadar devam ederiz. Sıcakta zor oluyor ama geleneklerimiz yaşatmak güzel. Çocuklarımız su getirir, kadınlar yemek yapar el birliği içerisinde harmanlarımızı kaldırırız. Dedelerimizden babalarımızdan gördüğümüzü geleceğe taşımaya gayret ediyoruz" dedi.

Hoşçalar Mahalle Muhtarı Hasan Çakmak ise "Demirci Anadolu'nun bağrıdır. Bizim memleketimizde çiftçilik ve hayvancılıkla geçim sağlanır. Harmanlarımızı traktörlerimizle çekip, oturak patozlarımızla öğütme yaparız. Köylülerimiz genellikle imece usulü cenaze olsun, düğün olsun her işte birbirleri ile yardımlaşırlar" dedi. - MANİSA