Datça'nın Tek Ayakkabı Tamircisi: 'Ben Bırakırsam Datça Ayakkabısız Kalır'

Muğla'nın Datça ilçesinin tek ayakkabı tamircisi Rıdvan Arslan (43) 26 yıldır ilçede hizmet verirken, rakibinin olmamasının kendini bir yandan sevindirdiğini, bir yandan da üzdüğünü dile getirdi.

Datça Ambarcı Caddesi'ndeki dükkanında 26 yıldan bu yana ilçe sakinlerine hizmet veren ayakkabı tamircisi Arslan, aynı zamanda çanta, kemer, cüzdan gibi ürünlerin de tamiratını gerçekleştiriyor. 1999 Düzce depremi sonrası Datça'ya yerleşen ve abisinin sayesinde mesleği ile tanışan Arslan ilçenin tek ayakkabı tamircisi olma özelliğini de taşıyor. İlçede kendisinden başka ayakkabı tamircisinin bulunmamasının kendisini sevindirdiğini, bir yandan da kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek birinin bulunmamasının da endişe verici olduğunu dile getirdi.

"1999 Depremi sonrası Datça'ya yerleşti"

Ayakkabı tamircisi Arslan'ın Datça serüveni, 1999 Düzce Depremi'nden sonra başlarken, "Aslen Mardin Midyatlıyım. 1999'dan beri Datça'dayım ve o tarihten beri bu işi burada yapıyorum. O zamanlar Düzce'deydim, depreme yakalandık, talihsiz bir dönemdi. Sonra abim beni Datça'ya getirdi. Esas ustam abimdir. Hem okula gidiyor hem de onun dükkanında çıraklık yapıyordum" dedi.

"Datça'da bu mesleği yapan tek usta"

Bugün Datça'daki tek ayakkabı tamircisi olan Arslan, yıllardır hiçbir rakibi olmamasından memnun olduğunu ifade ederek, "Bu işi Datça'da tek başıma yapıyorum. Hiç rakibim olmadı, bundan mutluluk duydum. İnsanlar beni seviyor, ben de insanları seviyorum. İşimi seviyorum, huzurluyum" şeklinde konuştu.

"Ben bırakırsam Datça ayakkabısız kalır"

Ayakkabıcılık mesleğinin yok olmaya başladığını söyleyen Arslan, "Gençler bu işlere ilgi göstermiyor. Okul yok, teşvik yok. Bir çırağım olsa çok mutlu olurum. Arkamdan bu işi devam ettirecek biri yetişse keşke, ben bırakırsam Datça ayakkabısız kalır. Gerçekten üzücü bir durum. Bizim iş sabır ister, emek ister. Ama öğrendiğinde ömür boyu ekmek yedirir" diyerek mesleğe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. - MUĞLA