Datça Bademi, Yatağan'daki pazar tezgahlarında yerini aldı

Datça'nın bademinin ilk hasadı olan çağla, Yatağan Çarşamba Pazarı'nda yerini aldı. Kilosu bin liradan satışa sunulan çağla, baharın habercisi olarak vatandaşların ilgisini çekti.

Datça'nın meşhur bademinin ilk hasadı olan çağla, Yatağan Çarşamba Pazarı'nda tezgahlarında yerini aldı. Baharın habercisi olarak bilinen çağla badem, pazarda vatandaşların ilgisini çekerken kilosu bin liradan satışa sunuldu.

Pazarda manavlık yapan Özgür Köse, sezonun ilk ürünlerinden olan çağlanın kilogram fiyatının bin TL olduğunu belirtti. Köse, çağlanın özellikle ilk çıktığı dönemde fiyatının yüksek olduğunu, ilerleyen haftalarda hasadın artmasıyla birlikte fiyatların düşebileceğini ifade etti.

Datça'dan getirilen taze çağla bademler, pazara gelen vatandaşlar tarafından merakla incelenirken, bazı vatandaşlar yüksek fiyatına rağmen sezonun ilk ürünü olduğu için satın aldı. - MUĞLA

