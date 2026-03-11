Dardanel'in kadın işçileri eylemde: Taksite bölünen tazminatlar aylardır ödenmedi

Dudullu OSB'de faaliyet gösteren Dardanel fabrikasında çalışan ve Kasım ayından bu yana kademeli olarak işten çıkarılan işçiler, aylardır ödenmeyen hakları için fabrika önünde eylem başlattı.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Dardanel firmasında çalışan 170'e yakın işçi, Kasım ayından itibaren kademeli olarak işten çıkarıldı. İddialara göre işçilerin kıdem tazminatları ise "sözlü olarak" 3 taksite bölüneceğinin söylenmesine rağmen ödemelerin büyük kısmı yapılmadı. Çalışanların sendikaya üye olarak anlaşmaya çalışmalarına rağmen Dardanel'in uzlaşmaya gitmeyi reddetmesi üzerine olay mahkemeye taşındı. Tazminatları ödenmeden işten çıkarılan kadın işçiler, firma önünde gerçekleştirdikleri eylemle hak mücadelelerini ortaya koyarken, uzun süre "Sadaka değil hakkımızı isteriz" sloganları atıldı.

"Ödemeleri sorunca 'Küçücük bir paranın peşine mi düştünüz?' diyorlar"

Dardanel'in 5 buçuk senelik çalışanı olduğunu belirten Ayfer Karateke, işten çıkarıldıktan sonra tazminat ödemesinin hiçbir şekilde yapılmadığını ifade ederek, "5 buçuk senedir burada çalışıyorum ama hakkımızı veremediler. Bizi pek çok zorluklarla çalıştırdılar; yeri gelince yemek yemedik yeri gelince namaza gitmedik ama haklarımızı yine de veremediler, bize hakaretler ettiler. Eşim diyaliz hastası, bir yandan evde uğraşıyorum bir yandan burada makinelere giriyorum; ama bu onların gözüne hiç görünmüyor. Önce 3 ayda ödeyeceğiz demişlerdi ama yok. Sonra da 6 ay dediler, yine yok. 360 bin TL'ye yakın alacağım var. Ben yeri gelince eşimi hastanede bırakıp gece vardiyasında çalıştım ama yok. Ödemeleri sorunca 'Küçücük bir paranın peşine mi düştünüz?' diyorlar" şeklinde konuştu.

"Taksit şeklinde ödeyecekleri sözlü bir beyandı"

Kıymet Çolak, tazminat ödemelerinin taksite bölüneceğinin yalnızca sözlü bir beyan olduğunu ve bu sözde durulmadığını aktararak şunları söyledi:

"Bize önce işlerin azaldığını gerekçe gösterip bir gün gel 2 gün gelme şeklinde bir sistem uyguladılar. Bazı arkadaşlarımız durumun ilerleyişiyle ilgili toplantı talep etti ve Dardanel o toplantıda firmanın asla kapanmayacağını söyledi. Sonra bir gün gruplara liste attılar ve o listelerdeki herkese çıkış verdiler. Gerekçe olarak da Dardanel'in buradaki binasının kira olduğunu; kira ödeyemeyeceklerini ve burayı taşıyacaklarını söylediler. Üretim az olduğu için de buradaki fabrikayı kapatacaklarmış. Ama edindiğimiz bilgiye göre buraya başka bir iş kolu açmayı düşünüyorlarmış. Buradaki direnişimizden sonra işten çıkarılmış ve tazminatı ödenmemiş 30 arkadaşımızı işe geri çağırdılar. Arkadaşlarımız da kesinlikle geri dönmeyeceklerini söylediler. Kendileri ne kadar para alıyor bilmiyoruz ama benim 110 bin TL'ye yakın bir alacağım var. Bu onlara küçük gelebilir ama bizim o paraya ihtiyacımız var. Kaldı ki günümüz şartlarında Dardanel benim paramı 5-6 ay sonra verse o para benim hiçbir işime yaramaz. Taksit şeklinde ödeyecekleri sözlü bir beyandı; bize tazminatımızın tümünün ödeneceğine dair yazılı bir belge imzalatıldı ancak taksitle ödeneceğini yalnızca sözlü taahhüt ettiler. Biz hakkımızı tek seferde istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı