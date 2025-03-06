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Danimarka, Mektup Dağıtımını 2025'te Durduruyor

Danimarka, Mektup Dağıtımını 2025'te Durduruyor
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Danimarka posta servisi PostNord, 2025'in sonuna kadar mektup dağıtımını durduracağını ve bu durumun yaklaşık bin 500 çalışanın işini kaybetmesine yol açacağını açıkladı. Ülkede dijital iletişim araçlarının artması nedeniyle mektup gönderiminde ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Danimarka posta servisi, 2025 sonu itibarıyla mektup dağıtımını durduracağını ve yaklaşık bin 500 kişinin işini kaybedeceğini açıkladı.

Dünya genelinde dijital iletişim araçlarının kullanımının artmasıyla mektuplaşma gibi yöntemler tedavülden kalkmaya başladı. Danimarka'da devlet tarafından işletilen posta servisi PostNord, yüzde 90'lık düşüş nedeniyle 1 Ocak 2026 itibarıyla mektup dağıtımlarını durduracağını açıkladı. Alınan karar nedeniyle 4 bin 600 çalışandan yaklaşık bin 500'ünün işini kaybedeceği belirtildi.

Mektup dağıtımının durmasının ardından ülkedeki bin 500 posta kutusunun haziran ayı itibarıyla kaldırılmaya başlanması beklenirken, Danimarkalı özel bir şirket ise mektup dağıtımını üstlenebileceğini açıkladı.

Mektup dağıtımında 2000 yılından bu yana düşüş yaşanan Danimarka'da kararın en çok yaşlı nüfusu etkilemesi bekleniyor. Danimarkalıların yüzde 95'i dijital posta hizmetini kullanırken, 271 bin kişinin ise hala mektup gönderdiği belirtildi. PostNord, aynı zamanda İsveç'te de faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, Alman Posta İdaresi Deutsche Post da bugün yüksek maliyetler nedeniyle yıl sonuna kadar büyük bir kısmı mektup ve paket dağıtımında çalışan 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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