Haberler

DAİB Başkan Yardımcısı Etem Tanrıver, TİM yönetim kurulu üyeliğine seçildi

DAİB Başkan Yardımcısı Etem Tanrıver, TİM yönetim kurulu üyeliğine seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Etem Tanrıver, TİM 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Tanrıver, hizmet ihracatının önemine vurgu yaptı.

DAİB Başkan Yardımcısı Etem Tanrıver, TİM yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye ihracatının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), gerçekleştirilen 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen Sektörler Konseyi seçimlerinde, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Etem Tanrıver, delegelerin yüksek teveccühüyle Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Tanrıver'in TİM Yönetim Kurulu'na seçilmesi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nin Türkiye dış ticaretindeki etkinliğini ve sektörel temsil gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu görevin, bölgenin ihracat vizyonunun ülke genelinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Göreve seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Etem Tanrıver, hizmet ihracatının Türkiye'nin dış ticaret hedefleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tanrıver, "33. Olağan Genel Kurulumuzun ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'nin üretim gücünü küresel vizyonla buluşturmak için çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkı sunacağız. Gelecek stratejilerimizde hizmet ihracatına özel önem veriyoruz. Hep birlikte ülke ihracatını daha üst seviyelere taşımak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!