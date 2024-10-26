Cumhuriyet Tabyalar Bisiklet Turnuvası Erzurum'da Gerçekleşti

Cumhuriyet Tabyalar Bisiklet Turnuvası etkinliği kapsamında, 81 ilden gelen bisikletçiler Havuzbaşı Şehir Meydanı'ndan Aziziye/Mecidiye Tabyasına kadar gençlerle pedal çevirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı etkinlikte katılımcılar Aziziye tabyalarında Nene Hatun'un kabrinde Fatiha okudu dua etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, etkinlikle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Hafta sonu güzel bir sportif faaliyet oldu, tabyaların aktif şekilde kullanılması konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz güzel işlere imza atıyor. Büyük Kiremitlik Tabya'da gençler spor müsabakaları yapıyor, müzik etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullar, tabyalarda tarih dersleri işliyorlar. Böylece tarihi mekanlar boş kalmıyor, yaşayan tabyalara dönüşüyor. Emeği geçen, bu konuda gayret sarf eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM