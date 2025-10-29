Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Nevşehir'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yılı Nevşehir'de Coşkuyla Kutlandı
Nevşehir'de gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda JAKEM'in gösteri köpeği 'Nefes'in, eğiticisine kalp masajı yaptığı performansı izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Cumhuriyet'in 102. yılı Nevşehir'de coşkuyla kutlandı. JAKEM'in gösteri köpeği Nefes'in performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Özel eğitimli itaat köpeği 'Nefes' eğiticisine kalp masajı yaparak izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıldönümü; Nevşehir'de büyük bir coşku ve gururla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, sabah saatlerinde Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın Valilik Fuaye Salonu'nda tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalar; Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi 2 Nolu Çim Saha'da düzenlenen törenle devam etti. Törene; Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Ali Fidan, törende yaptığı konuşmada cumhuriyetin milletin en büyük değeri olduğunu vurgulayarak; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşatacağız" dedi. Törende öğrenciler tarafından cumhuriyet temalı şiirler okunurken, halk oyunları ekipleri renkli gösteriler sundu. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'na bağlı eğitimli köpek 'Nefes'in gösterisi oldu. Nefes'in komutlarla yaptığı akrobatik hareketler ve engel geçişleri izleyicilerden büyük alkış aldı. Nefes ayrıca kalp krizi geçiren eğitimcisine de kalp masajı yaptı.

Kutlamalar; askeri birliklerin ve öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi. Cumhuriyet'in 102. yılı Nevşehir'de bir kez daha coşku, gurur ve vatan sevgisiyle kutlandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
