Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'i test etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli T10F'i test etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F ile deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Sürüş sırasında aracı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hakan Altun'un konser geliri ağızları açık bıraktı

Sadece 48 kez sahneye çıktı, konser başına servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.