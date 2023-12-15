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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Hakemlere Destek Verdi

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınayarak, hakem camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırı dolayısıyla hakem camiasına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adana Şubesini ziyaret eden Başkan Soner Çetin, Başkanvekili Tarık Güldal'a çiçek verdi. Tarık Güldal ve Adanalı hakemlerle bir süre sohbet eden Başkan Soner Çetin, "Hafta sonu yaşanan olayların bir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Şiddetle kınıyorum. Bizim hakem camiası ile yakın ilişkilerimiz var. Her zaman hakemlerimizin yanındayız. Spor; kardeşlik, dostluk ve dayanışmadır. Bu yönleri ile öne çıkarılmalıdır. Sporda şiddetin hiçbir şekilde yeri yoktur" dedi.

Halil Umut Meler'in Türk hakemliğinin son dönemlerdeki önem isimlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, herkes gibi hakemlerin de hata yapabileceğini ancak bunun karşılığının şiddet olmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Başkan Soner Çetin, "Tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını diliyorum" diye konuştu.

TFFHGD Başkan Vekili Tarık Güldal da Başkan Soner Çetin'e ziyareti ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

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