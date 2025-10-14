Çorum'da Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Yeni Proje Başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Desteğiyle Çorum'da mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik proje başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Çorum İlinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklarının Yaşam ve Çalışma Şartlarının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi" uygulanmaya başladı. Proje ile Çorum'daki mevcut durumun analiz edilmesi, yerel paydaşlarla birlikte somut bir uygulama programı oluşturulması, kurumların rol ve sorumluluklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Böylelikle mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve sosyal entegrasyonun artırılmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi

Projenin tanıtımı ve çalışma planının paylaşılması amacıyla Çorum Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Cengiz Nayman'ın katılımıyla çevrim içi bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi (2024/5) kapsamında görevli kamu kurumlarının temsilcileri, proje yürütücüsü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu ile OKA uzmanının katıldığı toplantıda proje teknik ekibi tarafından; mevsimlik tarım işçiliği konusu tarihsel bir çerçevede ele alındı. Çorum özelinde yapılan analizlerin sonuçları paylaşıldı ve saha çalışmalarına ilişkin planlama sunuldu. Yerel paydaşlara yönelik "Mevsimlik Tarım İşçiliği" temalı bilgilendirme toplantısında ise mevzuat, ulusal ve uluslararası uygulamalar, tarım aracılığı sistemi, mesleki yeterlilik, afet ve risk yönetimi ile yer seçimi-planlama ilişkisi gibi birçok alt başlıkta bilgi paylaşımı yapıldı.

Saha çalışmaları ve kurum ziyaretleri başladı

Proje teknik ekibi, saha çalışmalarına başladı. İŞKUR ve Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu koordinatör kurum temsilcileri ile birlikte Çorum Merkez'e bağlı Celilkırı köyü sınırlarında yer alan çadır alanlarında incelemeler yapıldı. Ayrıca, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirilerek mevsimlik tarım işçiliği konusundaki güncel değerlendirmeler ve tespitler paylaşıldı. Yılsonuna kadar yürütülecek çalışmalardan elde edilecek bulguların, ileride uygulanacak projeler için veri altyapısı oluşturması ve somut karar süreçlerine katkı sağlaması da hedefleniyor. - ÇORUM