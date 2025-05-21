Çorum'da AFAD Gönüllüleri ile Uçurtma Şenliği

Çorum'da AFAD Gönüllüleri ile Uçurtma Şenliği
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Çorum'da AFAD gönüllülerinin organize ettiği uçurtma şenliği, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için gerçekleştirildi. Çocuklar kendi uçurtmalarını yaparak gökyüzüne uçurmaktan keyif aldı ve çeşitli oyunlarla eğlendi.

Çorum'da AFAD gönüllülerinin katılımıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar kendi uçurtmalarını hazırlayarak gökyüzüne bırakmanın heyecanını yaşadı. AFAD gönüllüleriyle birlikte keyifli vakit geçiren çocuklar, düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Gün sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gönüllüler ve çocuklar birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi.

AFAD yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin sadece afet bilincini yaymakla kalmayıp, gönüllülük ruhunu da geliştirdiğini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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