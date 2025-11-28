Çökertme Kebabı, Dünyanın En İyi 100 Yemeği Listesinde 7. Sırada

Bodrum'un coğrafi işaretli lezzeti Çökertme kebabı, dünyanın saygın gastronomi kaynaklarından biri tarafından açıklanan "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesinde 7'nci sıraya girerek büyük bir başarıya imza attı.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, 7'nci sırada yer alan Çökertme kebabı için mutluluklarını dile getirerek, "Çökertme kebabının hikayesini anlatabilir ve dünyada 7'nci sırada yer aldığını vurgulayabiliriz. Bu bizim için gerçekten çok gurur verici bir başarı. Ayrıca kısa süre önce Çökertme kebabının coğrafi işaret tescilini de aldık. Bu, hem gurur verici hem de ne kadar haklı olduğumuzu gösteren somut bir kanıt. Gastronomi dünyasında saygın bir derginin araştırmasında, Çökertme kebabı dünyanın en lezzetli 7'nci yemeği olarak seçildi. Gururluyuz ve mutluyuz. Bundan sonraki hedefimiz, Bodrum'daki restoran ve otellerimizin Çökertme kebabını aslına uygun şekilde hazırlayıp sunmasıdır. İşletmelerin bizden onay alması gerekecek. Başvuru süreci çok basit ve ücretsizdir. İlçe Tarım, biz ve üniversiteden bir arkadaşımız, yemeği birlikte değerlendirecek ve uygun bulunması halinde onay vereceğiz. Ardından işletmeye, 'Bu iş yerinde Çökertme kebabı yapılmaktadır' belgesini sunacağız. Tüm restoran ve otel sahiplerinden bu belgeyi almalarını rica ediyoruz" dedi.

Şef Emrah Sarıca ise, "Çökertme kebabı bizim kültürel ve yöresel yemeğimiz. Turistler tarafından çok beğeniliyor ve seviliyor" diyerek yemeğin Bodrum turizmine katkısını vurguladı. Sarıca, kebabın Muğla-Bodrum Çökertme yöresine ait olduğunu belirterek, turistlerin favori yemekleri arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

İncecik dilimlenen etin, çıtır patates ve sarımsaklı yoğurtla birleştiği özel sunumuyla öne çıkan Çökertme kebabı, yaz sezonunda restoranların en çok tercih edilen tabakları arasında bulunuyor. Şef Sarıca, yemeğin hazırlanışındaki püf noktalarını şöyle anlattı:

"Etin hızlı pişirilmesi ve ince doğranması, patateslerin buzlu suda bekletilerek nişastasından arındırılması gerekiyor. Patatesler bol sıvı yağda kızartılıyor, ardından domates sosu ve yoğurt hazırlanıyor. Servis sırasında önce patates, sonra et ve domates sosu tabakta buluşuyor. Bodrum mutfağının dünyaya açılan kapısı olarak görülen Çökertme kebabı, yöresel geçmişi ve damakta bıraktığı lezzetle turistlerin 'number one' tercihi olmaya devam ediyor. İlçedeki neredeyse tüm otel ve restoran menülerinde yer alan bu yemek, Bodrum'un gastronomi turizmindeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Turizmin lokomotifi Bodrum, sadece denizi ve doğasıyla değil, damakta iz bırakan lezzetleriyle de uluslararası arenada adından söz ettirmeyi sürdürüyor.