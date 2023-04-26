Çocuk hastalar hem tedavilerini olacaklar hem de eğlenecekler

Karabük'te minik hastaların tedavi gördükleri hastanede korkularını yenmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Hastanede Çocuk Dostu İç Mekan Tasarım Uygulaması' projesinin açılışı yapıldı.

Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından çocuk hastaların uzun süren tedavilerinde eğlenerek vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Hastanede Çocuk Dostu İç Mekan Tasarım Uygulaması' projesini geliştirdi. Proje çerçevesinde KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi duvarları çizgi film ve masal kahramanlarıyla süslenip renklendirilirken güzelce vakit geçirmeleri için oyun alanı oluşturuldu. Serviste tedavi gören minik hastalar bu burada oyun oynayarak hastane ortamının stresini üzerinden atabilme imkanı yakalayacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Asya Çetin, "Bu proje Karabük Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen bir projedir. Hastanede çocuk dostu, iç mekan, tasarım uygulaması başlığı altında bir proje planladık biz. Bu projedeki temel hedefimiz önce sağlıktan yola çıktık. Çünkü sağlık aslında tam olarak beden sağlığı değil, beden sağlığının yanında ruh sağlığı, gelişimsel süreçler, toplumsal süreçler, aslında tam bir iyilik halinden bahsediyoruz. Bununla birlikte hastalık ve hastaneye yatış aslında tamamen bir stres faktörü. Aileler ve çocuklar açısından olumsuz bir durum oluşturabiliyor. Neden? Çünkü çocuklar aslında güvendiği ve alışık olduğu ortamlardan uzaklaşıp bilmediği yabancı olduğu bir ortama giriyor hastane ortamında ve burada çocuğun hastalıkla ilgili durumu hastalığın süresi, hastanede yatış süresi, hastalığın ne olduğu, hastane personelinin tavrı ve davranışları, bununla birlikte yapılan tıbbi işlemler ve en önemlisi belki de hastane fiziki ortamının çocuk ruh sağlığı üzerinde bir takım etkileri söz konusu. Bu etkileri daha olumlu bir tarafa çekmek adına hastane fiziki ortamında bir takım düzenlemeler yapmak amacıyla yola çıktık. ve bütün bu düzenlemeleri de aslında çocukların ilgileri, gelişimleri ve ruh sağlığını dikkate alarak planladık. Sonuç olarak hem kullandığımız hem buradaki figürler hem mobilyaları çocuklara uygun olarak tasarladık ki çocukların hem iyileşme sürelerini hızlandıralım, hem ruh sağlığı açısından olumlu bir etkisi olsun. Hem gelişimlerine de katkı sağlasın istedik" diye konuştu.

Projenin 12 aylık bir proje olduğunu belirten Asya, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının da 15 günü bulduğunu söyledi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz da yardımsever vatandaşlar, üniversite ve kurumlarla beraber bu tarz projelerin yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından projenin açılışı katılımcılar tarafından yapıldı.

Açılışa, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı İzzet Açar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Üniversitesi akademisyenleri ve hastane çalışanları katıldı. - KARABÜK