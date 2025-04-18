Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Cizre Kaymakamı Baycar, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Cizre Kaymakamı Baycar, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Dağkapı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve ilçenin gelişimi için iş birliği vurgusu yaptı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Dağkapı Mahallesi esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, esnaf ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ilçenin sorunları ile ilgili esnafın düşüncelerini aldığını belirterek, sorun ve sıkıntıların giderilmesi için vatandaşlar ve ilgili kurumlar arasında iş birliği yaptıklarını söyledi. Cizre'nin gelişmesi ve güzelleşmesi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini vurgulayan Kaymakam Baycar, "Esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu amaçla esnafa sık sık bir araya gelip çalışmalar hakkındaki düşüncelerini öğreniyoruz. Esnaf ziyareti sırasında karşılaştığımız vatandaşların da dertlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Sağ olsunlar tüm Cizreliler büyük misafirperverlik örneği sergiliyor" dedi. - ŞIRNAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.