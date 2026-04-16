Şırnak'ta sivil toplum güç birliği

Şırnak Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sağlık-Sen Şırnak Şubesi'ni ziyaret ederek sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın kalkınması konusunda iş birliği mesajları verdi.

Şırnak Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın kalkınması için iş birliği mesajları verildi.

Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal'ı makamında ziyaret etti. Bölgesel kalkınma ve toplumsal dayanışma temalı görüşmede, sivil toplum kuruluşlarının (STK) şehir üzerindeki etkisi vurgulandı. Ziyarette konuşan Cizre Esnaf Odası Başkanı Halil Geleri, bölgedeki tüm STK'larla diyalog halinde olmayı önemsediklerini ifade etti. Geleri, "Bölgemizin kalkınması için çaba gösteren her kurum bizim için çok değerlidir. Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileşmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması esnafımızı da doğrudan ilgilendiren bir süreçtir. Bu anlamda iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anmal, sendika olarak sadece üyelerinin değil, tüm toplumun refahını gözettiklerini belirtti. Anmal, "Sağlık-Sen olarak özelde sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmeyi, genelde ise ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasını hedefliyoruz. Şehrimizdeki sağlık tesislerinin modernizasyonu ve yeni tesislerin kazandırılması noktasında esnaf odamızla istişare halinde olmak bizlere güç verir. Esnafımızın kalkınması ile sağlık sistemimizin gelişmesi, şehrimizin refah seviyesini birlikte yukarı taşıyacaktır" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

