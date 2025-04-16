Çin'de Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang Atandı

Çin hükümetinden yapılan açıklamada, ticaret bakan yardımcısı ve uluslararası ticaret müzakerecisi görevine Li Chenggang'ın atandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yüzde 145'lik gümrük vergilerinin hedefi olan Pekin yönetiminin kararı, ticaret savaşlarına yönelik strateji değişikliği hamlesi olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yüzde 145'lik gümrük vergilerinin hedefi olan Çin'den, ticaret müzakerelerinin gidişatını etkileyebilecek kritik bir hamle geldi. Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) temsilcisi ve ticaret bakan yardımcısı görevlerinde bulunan 58 yaşındaki Li Chenggang'ın, Wang Shouwen'in yerine ticaret bakan yardımcısı ve uluslararası ticaret müzakerecisi olarak atandığı bildirildi. Wang'ın bu görevden neden alındığına dair resmi açıklama ise yapılmadı.

Trump'ın ilk görev döneminde ticaret bakan yardımcılığı yapan Li'nin uluslararası ticaret müzakerecisi olması, ticaret savaşlarına yönelik strateji değişikliği hamlesi olarak yorumlandı. Ayrıca, bürokratik kadrolarda yapılan diğer değişiklikler kapsamında Ulusal Göç İdaresi Başkanı Wang Zhizhong ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong'un da görevden alındığı aktarıldı.

Trump'ın hamlesi küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine ülkelere özel karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle askıya alan Trump, ABD'ye misilleme yapan Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Gelişmeler, küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı. - PEKİN