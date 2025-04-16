Çin, ABD'nin Gümrük Vergisine Misilleme Olarak Boeing Alımını Durdurdu

Çin'in, ABD'nin yüzde 145'lik gümrük vergisi uygulama kararına misilleme olarak yerli havayolu şirketlerine Boeing uçakların alımını durdurma talimatı verdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri küresel ticaret savaşı endişelerini artırırken, Çin'den ABD'ye bir misilleme daha geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin'in ABD'nin yüzde 145'lik gümrük vergisi uygulama kararına karşılık, yerli havayolu şirketlerine Boeing uçakların alımını durdurma talimatı verdiği bildirildi. Pekin yönetiminin ayrıca Çinli firmalardan ABD menşeili uçak parçası ve ekipmanlarının alımını durdurmalarını istediği aktarıldı. Çin hükümetinin, kararın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Boeing uçaklarını kiralayan ve daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmaları beklenen havayolları şirketlerine yardım sağlamanın yollarını değerlendirdiği belirtildi. Çin'in en büyük havayolu şirketleri olan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines'ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 adet Boeing uçağı teslim almasının planlandığını hatırlatan uzmanlar, Çin'in kararının ABD'li uçak üreticisinin ticari performansını önemli ölçüde etkileyebileceği yorumunda bulundu. Boeing'den konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Trump'ın vergi hamlesi ticaret savaşı endişelerini artırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini ise 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı. Buna rağmen, ABD'ye misilleme yapan Çin'e yönelik gümrük vergisi oranı yüzde 145'e çıkarılmıştı. Trump'ın gümrük vergisi hamlesi, küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı. - PEKİN