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Çilingir Ustası Tarık Avcu'dan Uyarı: Kapınızı Sonuna Kadar Kilitleyin

Çilingir Ustası Tarık Avcu'dan Uyarı: Kapınızı Sonuna Kadar Kilitleyin
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Aydınlı çilingir ustası Tarık Avcu, kapıların yarım kilitlenmesiyle ilgili vatandaşları uyararak, kapıların tamamen kilitlenmesinin hırsızlardan korunmak için önemli olduğunu vurguladı. Şehir efsanelerine kanılmaması gerektiğini belirten Avcu, kapıların kilitli olmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Son günlerde sıkça konu olan kapıların yarım kilitlenmesi ile ilgili vatandaşları uyaran Aydınlı çilingir ustası Tarık Avcu; "Şehir efsanelerine kanmayın, kapınızı sonuna kadar kilitleyin" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 yıldır anahtarcılık ve çilingir ustalığı yapan Tarık Avcu, kapı kilitlerinin yarım kilitlenmesi yönünde çıkan söylemlere dikkat çekerek, olayın 'şehir efsanesi'ne döndüğünü belirtti. Hırsızlardan korunmak için kapıların tamamen kilitlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Avcu, Aydınlılar dikkatli olunması çağrısında bulunarak "Kapılarınızı bir kere de olsa kilitleyin. Maalesef bir şehir efsanesi haline gelmiş bir konu var. "Kapınız 3 kere kilitleniyorsa 2 kere kilitleyin, öyle daha sağlam oluyor" diye bir yalan çıkarttılar. Öyle bir şey yok. Kilitleriniz ne kadar kilitleniyorsa, kapınızı o kadar kilitleyin. Kapınız kilitli olmazsa zaten hırsızlar kapınızı çok rahat bir şekilde açabilirler. Yeni çıkan çelik kapı sistemleri var, yandan hiç bir şekilde bir parça girmiyor. Biz bile o kapılarla karşılaştığımızda, göbekten müdahale ederek açıyoruz. Her şeyden önce kapılar kilitli olursa yandan açılamaz. Onun için kapıların kilitli olması çok önemli. Kilitli olursa göbeği kırarak ancak açabilirler. Göbeğin kırılmaması için de ayrı aparatlar var. Anahtarcılarınıza sorun. Size çok yüksek bir maliyet olmaz. Bugün anahtarcıya vereceğiniz bu ücretlerle sizin kapınızı anahtarcılar tabiri caizse kale kapısı gibi yapar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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