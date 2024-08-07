Çılgın davulcu İstanbul Boğazı'nda deniz bisikleti üzerinde davul çaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan çılgın davulcu, sınırları zorlamaya devam ediyor. Denizin dibinde, havada paraşütle ve kayakla davul çalma performanslarıyla bilinen davulcu, şimdi de İstanbul Boğazı'nda deniz bisikleti üzerinde davul çaldı.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan davul virtüözü Ahmet Merih Çelik, çılgın etkinlikleriyle bir kez daha adından söz ettirdi. Daha önce farklı illerde denizin dibinde, havada paraşütle ve kayakla davul çalma performanslarıyla bilinen Çelik, şimdi de İstanbul Boğazı'nda deniz bisikleti üzerinde davul çalarak davullu çılgınlıklarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul sahilinde izleyici kitlesi toplayan Çelik'in performansı sırasında, deniz bisikletinin üzerinde davulla ritim tutması renkli görüntülere sahne oldu. Çelik, gelecekte daha da çılgın performanslarla izleyicileri şaşırtmaya devam edeceğini belirtti.

"Daha büyük sürprizlere hazır olun"

Çılgın davulcu Çelik, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Davulumla gerçekleştirdiğim çılgınca etkinlikler sayesinde artık herkes bizi tanıyor. Bu da biraz askerlik dönemimde komando olmamdan kaynaklanıyor. Denizde, havada, karada her zaman ve her yerde diyerek komando andımızı okuyorduk. Ben de bu komando disiplinini ve cesaretini kendi işime yansıttım. İstanbul'da deniz bisikletlerini gördüğümde böyle bir etkinlik yapma fikri aklıma geldi ve bunu gerçekleştirdim. İstanbul Boğazı'ndaki güzellik ve enfes manzara beni daha da motive etti. İlk denememde zorlandım ama manzaranın etkisiyle performansım daha kolay oldu. Daha büyük sürprizlere hazır olun" dedi. - TEKİRDAĞ