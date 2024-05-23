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Çilek, üreticinin yüzünü güldürdü

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Denizli'de yapılan tarımsal faaliyetlerle ön plana çıkan Buldan'ın yüksek kesimlerinde yapılan çilek üretimi, rekolte ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çilek, üreticinin yüzünü güldürdü

DENİZLİ - Denizli'de yapılan tarımsal faaliyetlerle ön plana çıkan Buldan'ın yüksek kesimlerinde yapılan çilek üretimi, rekolte ve kalitesiyle bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çilek üretiminde bu yıl yaşanan verim, üreticileri memnun etti. Buldan'ın yüksek kesimlerinde yer alan Yayla, kaşıkçı, Alandız, Kurudere, Yeniçam, Kovanoluk mahallelerinde çilek yetiştiriciliği yapan çiftçiler, hava şartlarının uygun ortam sağlaması halinde verimin yüksek olacağını kaydetti.

Yayla mahallesinde çilek yetiştiriciliği yapan Ali Yıldırım, "Bu yıl çilekte kaliteli ürün elde ettik. Toptan alıcılarımız bölgemize gelerek alımlarını yapıyorlar. Bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yayla bölgesi çileğinin lezzeti, kokusu ve aromasıyla tercih edildiğini belirten Umut Kocakaya ise "Ankara, İstanbul, Manisa ve Denizli'den bölgemize alıcılar gelerek çileğimizi almaktadırlar. Yayla mahallemizde kurulan pazarımızda tarlamızdan topladığımız çilekleri pazarlıyoruz. Bu yıl verim ve kalite anlamında çok iyi ürün var. Üreticimize, alıcılarımıza ve tüketicilerimize hayırlı olsun, bereketini artırsın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Buldan Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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