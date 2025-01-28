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Çıldır Gölü'nde Buzlu Suda Rekor Denemesi

Çıldır Gölü'nde Buzlu Suda Rekor Denemesi
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Kars'ın Çıldır Gölü'nde, İclal Güvenç buz gibi suya girerek 30 saniye kaldı. Bu ilginç anlar sosyal medyada viral oldu.

Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oluyor. Bir kadın Çıldır Gölü'nde buzlu suya girerek yaklaşık 30 saniye suyun içerisinde kaldı. O anlar soysal medyada viral oldu.

Kars'ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi. Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir'in yardımıyla sudan çıktı.

Güvenç'in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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