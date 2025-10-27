CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, AK Parti'yi Eleştirdi

(ZONGULDAK) - Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, AK Parti'yi kentte tamamlanamayan projeler üzerinden eleştirdi. Dural, "Lavuar Alanı'nı elimize yüzümüze bulaştırdık. Lavuar'ı yapacak olan müteahhit kaçtı, burayı yapamıyor, battı dediniz mi? Demediniz! Şehrin köprüsünü yıkarak, hesap kitap yapmadan, trafik sorununa çözüm üretmeden bu kenti trafikle baş başa bıraktınız. Bunu dediniz mi? Demediniz!" sözleriyle eleştirilerini sıraladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, AK Parti'yi kentte tamamlanamayan projeler üzerinden eleştirerek Lavuar Alanı, hastane ve stat konularında açıklama yapılmasını istedi. Dural, AK Parti'ye Zonguldak'ta uzun süredir gündemde olan bazı projelerle ilgili sorular yöneltti.

Lavuar Alanı Projesi'nin akıbetini sorgulayan Dural, "Lavuar Alanı'nı elimize yüzümüze bulaştırdık. Lavuar'ı yapacak olan müteahhit kaçtı, burayı yapamıyor, battı dediniz mi? Demediniz! Şehrin köprüsünü yıkarak, hesap kitap yapmadan, trafik sorununa çözüm üretmeden bu kenti trafikle baş başa bıraktınız. Bunu dediniz mi? Demediniz!" şeklinde konuştu

Zonguldak'ta yapılan hastane yatırımları hakkında da değerlendirmede bulunan Dural şunları ifade etti:

"Bu şehre 25 yıl içerisinde bir tane hastane yaptık. Bu hastanenin otoparkını yapmayı unuttuk. Dediniz mi? Demediniz! Yeni yapılan hastanenin arkasındaki eski hastane binasını ne yapacaksınız? Kadın doğum hastanesine giderken doğum yapan kadınlarımız var. Bunu teşkilat başkanınıza sordunuz mu? Amele Birliği Hastanesi'nin ne olacağı konusunda bir fikriniz var mı?

25 yılın sonunda Zonguldak'a bir çevre yolu kazandıramadınız. Zonguldakspor taraftarını taş duvarların üzerine oturttunuz. Bütün şehirlere statlar kazandırılırken, Zonguldakspor'a bunu yapmadınız"