CHP Rize İl Başkanı'ndan ÇAYKUR'a Eleştiriler

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) – CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalıştırmak üzere alacağı bin 500 mevsimlik işçinin kurayla belirlenmesine yönelik eleştirilerini değerlendirirken, "Kesinlikle kura yönteminin kayıtsız koşulsuz uygulanması gerekmektedir" dedi.

Rize merkez Yolbaşı köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Deniz, şubat ayında 5 bin kişi olarak açıklanan ÇAYKUR'a mevsimlik işçi alım sayısının bin 500'e düşürülmesini "insanlarla oynamak" olarak nitelendirdi.

ÇAYKUR'un geçmişte yaklaşık 10 bin işçi çalıştırdığını hatırlatan Deniz, bugün bu sayının 5 binin altına düştüğüne dikkati çekti.

ÇAYKUR'un siyasi kadrolarca değil, kamu çıkarı doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, kurumun büyük zararlara uğratıldığını söyledi.

Deniz, "AKP'nin 23 yıllık iktidarında ÇAYKUR'un zararı (eski rakamlarla) 2,5 katrilyona ulaştı. Sermayesi artırılmasına rağmen borçlar da katlanarak arttı. Hem eleman sayısı azalmış hem de burcunuz o kadar çok artmış. Bankalara olan kredi borcu 20 milyarken, 2023 yılından itibaren bankalara olan kredi borcu 7 katrilyona çıkmış. ÇAYKUR'un sermayesi 225 milyardan 12 katrilyona çıkmış. ÇAYKUR'un sermayesi artırılmış fakat ÇAYKUR buna rağmen milyarlarca, hatta katrilyon seviyesinde eski rakamlarla zararlara uğratılmıştır" dedi.

ÇAYKUR'a işçilerin bugüne kadar kurayla alındığını anlatan Deniz, "ÇAYKUR'a alınacak olan işçiler bilindiği gibi kurayla alınıyordu şu ana kadar. Fakat son dönemde yapılan tartışmalarda kura yönteminin artık değiştirilmesi gerektiği söylendi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kesinlikle kura yönteminin kayıtsız koşulsuz uygulanması gerekmektedir" diye konuştu.

"Sigortasızlık şartı kabul edilemez"

İşe alınacak kişilerde daha önce sigortalı olmaması şartı aranacağı iddialarına da tepki gösteren Deniz, "İnsanlar sigorta başlangıcı olsun diye kısa süreli sigorta yaptırıyor. Sigortası olanı dışlamak, geçim derdindeki insanları cezalandırmaktır. Bu anlayış vatandaşımızı açlığa mahküm eder" diye konuştu.

"Çay fiyatı, siyasi partilerin seçim malzemesi olmamalı"

Yaş çay fiyatının belirlenme yöntemini de eleştiren Deniz, çay fiyatlarının üreticinin temsilcileriyle birlikte belirlenmesini gerektiğini belirterek, "Ziraat ve esnaf odaları gibi paydaşlarla ortak bir fiyat belirlenmeli. Çay fiyatı siyasi partilerin seçim malzemesi olmamalı" ifadelerini kullandı.

Son olarak Deniz, "AKP'nin kendi arasında aldığı kararlar çay üreticisini bağlamaz. ÇAYKUR halkındır ve adil yönetilmelidir" dedi.