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CHP Milletvekili Sinopspor Maçında Ambulans Eksikliğine Tepki Gösterdi

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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinopspor ile Sinop 1957 Spor maçında ambulans eksikliğine tepki göstererek, spor kulüplerinin kendi bütçelerinden ambulansa para vermesinin yanlış olduğunu belirtti.

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Üniversitesi stadında Pazar günü oynanan Sinop spor ile Sinop 1957 Spor maçında rahatsızlanan futbolcu için sahada ambulans bulunmamasına tepki gösterdi. Karadeniz, "Ambulansın orada olması için spor kulüpleri para yatırması lazım. Para yatırdığı zaman ambulans orada bekleyecek. Olur mu öyle şey? Spor kulüplerinin kendi bütçesinden maçlara çıkacak hali yok, bir de ambulansa para mı verecek? Devlet niye var o zaman onu sormak lazım" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Üniversitesi stadında Pazar günü oynanan Sinopspor ile Sinop 1957 Spor maçında dili boğazına kaçan futbolcu ile ilgili konuştu. Sahada ambulansın olması gerektiğini belirten Karadeniz, "Ben kulüplerimize tavsiyede bulunuyorum; biz bunu çözene kadar eğer ambulans yoksa çıkmayın o maça. Allah göstermesin bir çocuğun başına bir şey gelse bunun hesabını hiç birimiz ödeyemeyiz" diye konuştu.

"BUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Barış Karadeniz, şunları söyledi:

"Bir futbol müsabakasında amatör lig de olsa, BAL ligi de olsa, salon sporları da olsa bir tane ambulansın orada olması lazım. O çocuğumuzun orada Allah göstermesin başına bir şey gelseydi, bunun hesabını kim verecekti? Ambulansın orada olması için spor kulüpleri para yatırması lazım. Para yatırdığı zaman ambulans orada bekleyecek. Olur mu öyle şey? Spor kulüplerinin kendi bütçesinden maçlara çıkacak hali yok, bir de ambulansa para mı verecek? Devlet niye var o zaman onu sormak lazım. Meclis açıldığı zaman biz bunun Ankara'nın gündemine getireceğiz. Ben kulüplerimize tavsiyede bulunuyorum; biz bunu çözene kadar eğer ambulans yoksa çıkmayın o maça. Allah göstermesin bir tane çocuğun başına bir şey gelse bunun hesabını hiç birimiz ödeyemeyiz. Ana kuzuları bunlar, evlatlar. Çocuğumuz Hatay'dan buraya transfer olmuş. Yetkililere tekrar söylüyorum. Bunun takipçisi olacağız. Hiçbir maçta ambulanssız olan bir maça bence futbolcularımızın, salon sporlarıyla uğraşanların, bir çok dalda bunu bırakması lazım."

Kaynak: ANKA / Yerel

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