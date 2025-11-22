Haberler

CHP Malatya, Emekli Öğretmenlerle Toplantı Düzenledi

Güncelleme:
CHP Malatya İl Örgütü, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda emekli öğretmenlerin sorunları ve eğitimdeki sıkıntılar masaya yatırıldı. Ayrıca 'Emekli Öğretmenler Komisyonu' kuruldu.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- CHP Malatya İl Örgütü, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe yönetimleriyle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda emekli öğretmenlerin sorunları, eğitimde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alınırken, CHP Malatya İl Örgütü bünyesinde "Emekli Öğretmenler Komisyonu"nun kurulduğu duyuruldu.

CHP Malatya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda söz alan emekli öğretmenler, eğitimin içinde bulunduğu sorunlar üzerinde durarak çözüm önerilerini paylaştı. Emekli öğretmenler ayrıca yaşadıkları mahallelerde ve ilçelerde partinin örgütlenme sürecinde karşılaşılan iletişim ve koordinasyon sorunlarına dikkat çekerek, bu sorunların yeniden yaşanmaması için çeşitli öneriler sundu.

"Öğretmenlerimizi her zaman baş tacı yapmalıyız"

Toplantıda konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, uzun yıllar ülkeye hizmet eden öğretmenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar bu ülkeye hizmet etmiş, aydınlanmanın öncüleri olmuş tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, saygılar sunuyoruz. Biz öğretmenlerimizi sadece 24 Kasımlar'da ve özel günlerde değil, her zaman baş tacı yapmamız gerektiğinin sorumluluğuna inanıyoruz."

Yıldız, kurulan komisyonun amacının öğretmenlerin birikiminden sürekli yararlanmak olduğunu ifade ederek, "Bu komisyon ile Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Örgütü olarak öğretmenlerimizin tecrübelerinden sürekli yararlanmak, fikirlerinden ve birikimlerinden ders almaya devam etmek istiyoruz" dedi.

"Emekli öğretmenler geçim sıkıntısı yaşıyor"

Öğretmenlerin ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Yıldız, emekli öğretmenlerin yaşam koşullarına dikkat çekti. Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emekli öğretmenlerimiz geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Ülkemizin en temel meselesi olan geçim derdi en çok da emekli öğretmenlerimizi etkiliyor. Malatya'da ve Türkiye'de ağırlaşan hayat şartları, emekli öğretmenlerimizin aldıkları maaşla geçinememelerine neden oluyor. Sağlık masraflarının artması, ulaşım ve günlük yaşam giderlerinin yükselmesi öğretmenlerimizi zorluyor. Bu koşullar altında öğretmenlerimiz sosyal hayattan kopmakta, yaşam kaliteleri düşmektedir."

Birçok emekli öğretmenin farklı işlerde çalışmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Yıldız, "Kayısıda, özel eğitim kurumlarında ya da başka işlerde çalışmak zorunda kalan öğretmenlerimizin elde ettikleri gelir yetmemektedir. Bu tablo öğretmenlerimizin hak ettiği saygınlığa yakışmamaktadır. Emekli öğretmen maaşları mutlaka gerçek enflasyon rakamlarına göre düzenlenmelidir" dedi.

"Onlardan aldığımız ışıkla yolumuza devam edeceğiz"

Yıldız, Türkiye'nin geleceğini önceleyen tüm öğretmenlere teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendisinden önce ülkesini düşünen, ülkenin geleceğini kendi geleceğinin önünde tutan bu büyük öğretmenlerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Onlardan aldığımız ışıkla yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Yerel



