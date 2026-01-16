CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan'dan TOKİ Çekilişine Tepki: Kura Çekilişi ve Açıklanan Sonuçlar Toplumda Ciddi Bir Güvensizlik Yaratmıştır

(ARTVİN) – CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, TOKİ'nin son konut çekilişlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çekilişlerin bilgisayar ortamında yapılması, yeterince şeffaf olmaması ve denetlenebilirliğinin zayıf olması, kamuoyunda haklı soru işaretleri doğurmuştur. Daha da kaygı verici olan ise birden fazla evi olan ve konuta gerçek anlamda ihtiyacı bulunmayan kişilere konut çıkmasıdır" dedi.

TOKİ'nin 15 Ocak'ta yapılan konut kura çekilişine ilişkin tartışmalar sürüyor. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"15 Ocak'ta yapılan TOKİ kura çekilişi, yapılış şekli ve sonrasında açıklanan sonuçlar nedeniyle toplumda ciddi bir güvensizlik yaratmıştır. Sorun kişiler değil, sürecin kendisidir. Çekilişlerin bilgisayar ortamında yapılması, yeterince şeffaf olmaması ve denetlenebilirliğinin zayıf olması, kamuoyunda haklı soru işaretleri doğurmuştur. Daha da kaygı verici olan ise birden fazla evi olan ve konuta gerçek anlamda ihtiyacı bulunmayan kişilere konut çıkmasıdır.

Bu durum, yıllardır ev sahibi olma umuduyla başvuran yurttaşlarımızın sistemin dışında bırakıldığı hissini güçlendirmektedir. TOKİ'nin kuruluş amacı açıktır: Dar gelirliyi ev sahibi yapmak, barınma hakkını güvence altına almak. Ancak bugün gelinen noktada bu amacın sorgulanması kaçınılmazdır. Buradan açıkça çağrı yapıyorum, kura süreçleri şeffaf olmalıdır. Kriterler kamuoyuyla net biçimde paylaşılmalıdır. Gerçekten ihtiyacı olan yurttaşlar önceliklendirilmelidir.Çünkü barınma bir ayrıcalık değil, temel bir haktır."