CHP'li Nail Çiler Yüksekova'da: Kentin İşsizlik Başta Olmak Üzere Birçok Alanda Ciddi Sorunları Var

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, partisinin saha çalışmaları kapsamında geldiği Yüksekova'da sivil toplum kuruluşları, oda temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. İlçenin genel sorunlarını dinleyen Çile, işsizlik, sağlık, altyapı, elektrik, tarım, sınır ticareti ve teşvik politikalarına ilişkin tespitlerini genel merkeze rapor edeceklerini söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saha çalışması yaptı. Çiler'e ziyaretleri sırasında CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, CHP Yüksekova İlçe Başkanı Selim Genç ve partililer eşlik etti.

Programına CHP ilçe binasını ziyaret ederek başlayan Çiler, daha sonra Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Şoförler Odası, Hakkari Barosu, Yüksekova Ziraat Odası, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti ve Yüksekova Ticaret Odası'nı ziyaret etti. CHP'li heyet ayrıca ilçe esnafıyla da bir araya geldi.

Ziyaretlerde oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla görüşen Çiler, ilçede yaşanan sorunlara ilişkin bilgi aldı. Program sonunda açıklamalarda bulunan Çiler, Yüksekova'da başta işsizlik, altyapı, sağlık, elektrik, teşvikler ve sınır ticareti olmak üzere birçok alanda ciddi sorunlar bulunduğunu söyledi.

Çiler, özellikle genç nüfusta işsizliğin arttığını belirterek, devlet destekleri ve teşviklerin adil şekilde dağıtılması gerektiğini ifade etti. Bölgenin ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini söyleyen Çiler, Yüksekova'nın mevcut teşvik sisteminin yetersiz kaldığını savundu.

Tarım ve hayvancılığın eski gücünü kaybettiğini dile getiren Çiler, artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle üreticilerin zor durumda olduğunu kaydetti. Bölgenin organize sanayi bölgesi yerine daha kapsamlı teşvikler sağlayacak 'endüstri bölgesi' kapsamına alınması gerektiğini belirten Çiler, bu konuyu CHP Genel Merkezi'ne rapor edeceklerini söyledi.

İlçede altyapı sorunlarının da devam ettiğini ifade eden Çiler, bazı yolların halen yapılmadığını, su kesintilerinin yaşandığını ve vatandaşların elektrik dağıtımı konusunda yoğun şikayetlerde bulunduğunu dile getirdi.

Sınır ticaretinin durma noktasına geldiğini belirten Çiler, geçmişte bölge ekonomisine katkı sağlayan ticaret faaliyetlerinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. Tekstil sektöründe yaşanan gerilemenin de bölgedeki istihdamı olumsuz etkilediğini ifade eden Çiler, üretim ve yatırımın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgede tefecilik olaylarının arttığı yönünde şikayetler aldıklarını belirten Çiler, kamu kurumlarının bu konuda daha etkin çalışma yürütmesi gerektiğini ifade etti. Sağlık alanındaki eksikliklere de dikkat çeken Çiler, uzun süredir yapımı tamamlanamayan devlet hastanesinin bölge halkı açısından önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Çiler, "Sağlık ve eğitim bizim için çok önemli. Bu sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız" dedi.

CHP'li heyet daha sonra sabah saatlerinde Yüksekova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etmek üzere Yüksekova Devlet Hastanesi'ne geçti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Çiler, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Programın ardından Çiler ve beraberindeki heyet ilçeden ayrıldı.

Kaynak: ANKA