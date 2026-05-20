CHP Gaziantep İl Başkanı Açar: "Türkiye'de Her Dört Gençten Biri Ne Eğitimde Ne de İstihdamda"

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Türkiye'de her dört gençten birinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğunu belirterek, "Gençlerde resmi işsizlik oranı yüzde 15,3 olarak açıklandı. Genç kadınlarda bu oran yüzde 22,1'i buluyor. İstihdam edilen gençlerimizin ise yüzde 57,9'u hizmet sektöründe, güvencesiz ve geleceksiz şartlarda çalışıyor. Gençlerimizin hak ettiği şey bu değil" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı gençlik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açar, Türkiye'nin ve bölgenin en büyük gücü olan genç nüfusun, mevcut ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle büyük bir tıkanma yaşadığını belirtti. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 14,8'ini 15-24 yaş grubundaki 12,7 milyon gencin oluşturduğuna işaret eden Vakkas Açar, istihdam ve eğitim dışı kalan gençlerin oranına tepki gösterdi.

"GENÇLERİN İŞSİZLİK ORANI KADINLARDA YÜZDE 22,1"

Açar, "Açıklanan resmi veriler, ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET) gençlerimizin oranının yüzde 23,3'e ulaştığını gösteriyor. Bu her dört gencimizden birinin tamamen sistemin dışına itildiği anlamına gelir. Genç kadınlarımızda ise bu oran yüzde 30,9 gibi kaygı verici bir boyutta. Ülkemizin en verimli enerjisini evde oturmaya mahkum eden bu düzen ne Gaziantep'imizin ne de Türkiye'nin geleceğine hizmet edebilir" diye konuştu. Ekonomik krizin faturasını en ağır gençlerin ödediğini vurgulayan Açar, "Gençlerde resmi işsizlik oranı yüzde 15,3 olarak açıklandı. Genç kadınlarda bu oran yüzde 22,1'i buluyor. İstihdam edilen gençlerimizin ise yüzde 57,9'u hizmet sektöründe, güvencesiz ve geleceksiz şartlarda çalışıyor. Gençlerimizin hak ettiği şey bu değildir. Gaziantep gibi sanayi ve üretimin merkezi olan bir şehirde bile gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyor, geleceklerini yurt dışında arıyor" ifadelerini kullandı.

GENÇ KADINLAR PSİKOLOJİK VE DİJİTAL ŞİDDETİN HEDEFİNDE

Raporda yer alan Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçlarına da değinen Açar, genç kadınların güvenliği konusunda acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Açar, "Veriler açıkça ortaya koyuyor ki son 12 ayda en fazla şiddete maruz kalan kesim 15-24 yaş grubundaki genç kadınlarımızdır. Genç kadınlar yüzde 5,2 ile en çok psikolojik şiddete, ardından yüzde 7,3 ile dijital şiddete ve ısrarlı takibe maruz kalıyor. Kadınlarımızı, gençlerimizi sosyal hayatta, dijital dünyada ve iş yaşamında korumak, onlara güvenli bir gelecek sunmak kamu yönetiminin birinci görevidir" diye konuştu.

Gençlerin teknolojiye olan yatkınlığına da dikkati çeken Açar, "Gençlerimizin yüzde 39,4'ü üretken yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Bu çok büyük bir potansiyeldir. Ancak aynı gençlerin yalnızca yüzde 54,4'ü mutlu olduğunu söylüyor. Mutluluk kaynağı olarak ilk sıraya parayı veya başarıyı değil, yüzde 38,8 ile 'sağlığı' koyuyorlar. Genç yaşta sağlığın en büyük mutluluk kaynağı görülmesi, içinde bulunduğumuz sosyo-ekonomik stresin ve geleceğe dair güvensizliğin bir yansımasıdır" dedi.

"GELECEĞİ CUMHURİYET VİZYONUYLA YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Avrupa Birliği ülkelerinin genç nüfus ortalaması yüzde 10,7 iken Türkiye'nin yüzde 14,8 ile çok daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirten İl Başkanı Açar, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan çok daha genç bir nüfusumuz var ama bu dinamizmi fırsata çevirecek bir yönetim anlayışı yok. Nüfus projeksiyonları, doğru adımlar atılmazsa bu oranların hızla düşeceğini gösteriyor. Gençlerimize nitelikli eğitim, güvenceli istihdam ve özgürce yaşayabilecekleri bir Türkiye sunmak zorundayız. 19 Mayıs ruhuyla, tarihsel bilincimiz ve Cumhuriyet vizyonumuzla gençlerimizi hak ettikleri geleceğe hep birlikte taşıyacağız."

Kaynak: ANKA