CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü Kadifekale'de Vatandaş ve Esnafı Dinledi

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Konak ilçesindeki Kadifekale Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gümrükçü, ziyaretlerde ekonomik sorunların öne çıktığını belirterek CHP'nin saha çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, saha çalışmaları kapsamında Konak ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşı dinledi.

Saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gümrükçü, vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlara değinerek şunları söyledi:

"Bugün Kadifekale sokaklarında ne yazık ki tüm ülkenin yaşadığı sıkıntılara şahit olduk ve ortak dertleri dinledik. Bu ülkenin gerçek gündemi; artan gerçek enflasyon karşısında ezilen, çocuğuna harçlık veremeyecek duruma getirilen anne babalardır. Ücretli çalışanlar her ay gıdaya, vergilere yapılan zamlar ve yüksek kiralar karşısında aldıkları ücretle, eskiden ay sonunu getirememekten şikayet ederdi, milletimiz artık ay başını bile getiremiyor. Yıllarca bu ülkeye emek vermiş emeklilerimiz ise dul ve yetim maaşlarıyla adeta açlığa mahküm edilmiş durumda; çarşıya, pazara çıkamaz hale geldiler. Bunu görmezden gelen, sokağa çıkamadıkları için bu sorunlara da gözlerini kapatanlara inat biz sokağın sesi olmaya devam edeceğiz."

"SUNİ TARTIŞMALARA VAKTİMİZ YOK, BİZ SOKAKTAYIZ"

Siyaset gündemindeki kısır çekişmelere tepki gösteren Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin odağının yalnızca halk olduğunu belirtti. "Bizim parti içi tartışmalara, suni kutuplaşmalara ayıracak tek bir saniyemiz bile yok" diyen CHP İzmir İl Başkanı, halkın kendilerinden beklentisini şu sözlerle özetledi:

"Halk bizi salonda değil, sokakta görmek istiyor. Vatandaş; derdini haykıracak bir muhatap, kendisini dinleyecek bir yoldaş arıyor. Biz İzmirlilere yoldaş olmaya, sokak sokak İzmir'i gezmeye ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Kadifekale'den en uzak köylerimize kadar adım atmadık yer bırakmayacağız. Yalnızca dert dinlemeyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi halkın umududur; her feryadı duyacak ve çözüm yollarını tek tek anlatacağız."

"PARTİMİZİN KAPISI HERKESE SONUNA KADAR AÇIK"

Ekonomik krizin yarattığı umutsuzluk dalgasına karşı toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Utku Gümrükçü, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti. Gümrükçü, "Partimizin kapısı; derdini anlatmak isteyen, ekonomik çıkmazda olup yardım talep eden ya da bu bozuk düzene karşı bizimle omuz omuza çalışmak isteyen istisnasız her bir vatandaşımıza sonuna kadar açıktır" dedi.

"KURTULUŞUN ADRESİ, KURULUŞUN ADRESİ OLAN CHP'DİR"

Yaşanan derin yoksulluktan ve toplumsal yılgınlıktan çıkış yolunun örgütlü mücadele olduğunu ifade eden Gümrükçü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünkü ekonomik sıkıntılardan, geleceksizlik kaygısından ve bizi hapseden yoksulluktan ancak omuz omuza vererek, birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz. Bu karamsar tablo hiç kimseyi ümitsizliğe sevk etmesin. Türkiye'yi bu darboğazdan çıkaracak irade, bu ülkenin harcını karan iradedir. Kurtuluşun adresi de dün olduğu gibi bugün de kuruluşun adresi olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir!"

Kaynak: ANKA