CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta Halkla Buluşacak

Güncelleme:
CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, 22 Kasım Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zonguldak'ta halkla buluşacağını açıkladı. Dural, adalet ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 22 Kasım Cumartesi Zonguldak'ta halkla bir araya geleceğini duyurdu.

Dural, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, 22 Kasım Cumartesi saat 15.00'te emeğin ve enerjinin Başkenti Zonguldak'ta halkımızla buluşacaktır. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Zonguldak'ta da adalet, demokrasi ve hak arayışının sesi daha gür çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Türkiye'deki ekonomik ve sosyal koşullara da değinen Dural, vatandaşların adalet talebinin her geçen gün arttığını belirterek, CHP olarak hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Dural, "Korkmayın, yılmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Bu düzeni değiştirecek olan millettir ve her zaman millet kazanır. Bizler, hakkın ve adaletin hakim olacağı, mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

CHP olarak adalet arayışını ülke genelinde il il, ilçe ilçe büyüttüklerini ifade eden Dural, tüm yurttaşları Zonguldak Madenci Anıtı'nda gerçekleştirilecek mitinge davet etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
