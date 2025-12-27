CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Akgüngör: "Ak Parti'yi Halkın Arasına İnmeye Davet Ediyorum"

(EDİRNE) - CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, "Ak Parti hükümetini halkın arasına girmeme sebeplerini merak ediyorum. Gittiğimiz her yerde 'sizden başka kimse yok' diyorlar. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. AK Parti hükümeti kendine göre toz pembe bir perde çekmiş ve burada insanların çektiği sıkıntıları gözlemleyemiyor, görmüyor. O yüzden kendilerini halkın arasına inmeye davet ediyorum" dedi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, 1. Murat Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda esnaf ve vatandaş ile buluşarak sorunlarını dinledi. Akgüngör ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri pazarda vatandaşlara, "Asgari ücret 39 bin TL olmalı" broşürü dağıttı. Akgüngör, şunları söyledi:

Akgüngör, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz önümüzde yeni yıl var. İnsanların yeni yıl ve bayram gibi özel günlerde hazırlıkları daha farklı oluyor. Ama görüyorum ki yeni yıl şu an bizim insanımıza gelmemiş, gelmiyor. Çünkü alım gücü olmadığı için istediği gıdalardan istedikleri kadar alamıyorlar. Şu an insanlar yeni yılı değil evinde tenceresinde kaynatacak ürünü ve yemeği düşünüyorlar. Evin kadını dertli, evin beyi dertli. Baktığımız zaman Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yaptığını görürken bizim yerli halkımızın her şeyden adet ve taneyle aldığını ya da tezgahın önünden boş geçtiğini görüyoruz. Biz sürekli halkın içerisindeyiz. Halkımızın her bulunduğu noktada her iki tarafı da gözlemleyecek şekilde esnafımızı, vatandaşımızı gözlemleyerek yanlarında oluyoruz. AK Parti hükümetini halkın arasına girmeme sebeplerini merak ediyorum. Gittiğimiz her yerde 'sizden başka kimse yok' diyorlar. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. AK Parti hükümeti kendine göre toz pembe bir perde çekmiş ve burada insanların çektiği sıkıntıları gözlemleyemiyor, görmüyor. O yüzden kendilerini halkın arasına inmeye davet ediyorum."