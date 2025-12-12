Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu

Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'nda vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, bugün yerel saatle 16.00 sıralarında Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'nda vuruldu. Olay, gemide bulunan 127 tırın tahliyesi sırasında gerçekleşirken, geminin pruva bölümünde yangın çıktı. Alevlere, limanda görevli römorkörler, itfaiye birimleri ve gemi personeli tarafından anında müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Cenk Denizcilik'ten yapılan açıklamada, Cenk Denizcilik filosunda, Karasu-Odesa hattında yaş sebze meyve ve gıda malzemesi yüklü tırların nakliyesini yapan M/V CENK T isimli geminin bugün yerel saatle 16.00'da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından vurulduğu belirtildi. Olayın ardından geminin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekipleri tarafından derhal müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir. Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL