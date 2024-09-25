Cezaevinde Moral için Müzik Etkinliği Düzenlendi

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlar için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı müzik ekibinden Ömer Okumuş ve EYS Eğitmeni Sevilay Öztürk, cezaevinde kalan mahkumlara moral vermek ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla bir müzik programı gerçekleştirdi.

Programın ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Etkinliğin amacı, cezaevinde bulunan kişilerin moral ve motivasyonlarını artırmak, sosyal rehabilitasyon sürecine katkı sunmak ve toplumdan kopmadan sanatsal faaliyetlerle buluşmalarını sağlamaktı. Müzik programı sırasında mahkumlar, okunan şarkılara zaman zaman eşlik ederek etkinliğe aktif katılım sağladı. Mahkumların bu süreçte müzikle olan etkileşimleri, rehabilitasyon süreçlerine önemli bir katkı sağladı.

Düzenlenen etkinliğe Eğitim Şube Müdürü Cennet Durğut ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri de katılım sağladı. - AFYONKARAHİSAR