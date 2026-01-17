Ceyhan Sebze Hali'nde yangın

ADANA'nın Ceyhan Sebze Hali içerisinde yangın çıktı. Plastik sebze ve meyve kasalarının tutuşması sonucu büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 4 araç zarar gördü.

Saat 11.50 sıralarında Aydemiroğlu Mahallesi'nde bulunan Ceyhan Sebze Hali'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hal meydanındaki plastik kasaların tutuşması sonucunda bir anda büyüyen alevler bölgeyi kaplarken, gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin her tarafından gözlendi. Hal esnafının bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alanda bulunan kamyon ve kamyonetler vatandaşların gayreti ile alevlerden uzaklaştırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, firmalara ait 4 nakliye aracı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.