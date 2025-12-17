Çermik organik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi

Sebze, meyve ve doğal organik ürünlerin yetiştirildiği Diyarbakır'ın Çermik ilçesi aynı zamanda kuruyemiş ürünleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaz mevsiminde hasat edilen ürünler, doğal yöntemlerle kurutularak pazarda üreticiler tarafından tüketicilere sunuluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerinden turistik amaçlı ilçeyi ziyaret eden vatandaşların uğrak yeri olan pazar, kış mevsiminde yoğun bir ilgi görüyor. Özellikle civar illerden termal kaplıcalara şifa bulmak için gelen ziyaretçiler, kaplıcadan sonra Çermik ilçe merkezinde bulunan kuruyemiş pazarını ziyaret edip, burda bulunan doğal organik ürünlerden ihtiyaçlarını uygun fiyata alma fırsatını yakalıyor. Kuruyemiş pazarında, Çermik'in verimli topraklarında üretilerek yapılan pestil, pekmez, kuru üzüm, ceviz, badem, kayısı kurusu, incir gibi ürünlerin yanında besili hayvanlardan elde edilen, peynir, tereyağı, süt gibi ürünler de bulunuyor. - DİYARBAKIR