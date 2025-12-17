Haberler

Çermik organik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi

Çermik organik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, yaz mevsiminde hasat edilen sebze, meyve ve doğal organik ürünleri ile dikkat çekerken, kış mevsiminde kaplıcalara gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken kuruyemiş pazarı ile de öne çıkıyor. Burada, pestil, pekmez, kuru üzüm gibi ürünlerin yanı sıra peynir ve tereyağı gibi hayvansal ürünler de uygun fiyatlarla sunuluyor.

Sebze, meyve ve doğal organik ürünlerin yetiştirildiği Diyarbakır'ın Çermik ilçesi aynı zamanda kuruyemiş ürünleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaz mevsiminde hasat edilen ürünler, doğal yöntemlerle kurutularak pazarda üreticiler tarafından tüketicilere sunuluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerinden turistik amaçlı ilçeyi ziyaret eden vatandaşların uğrak yeri olan pazar, kış mevsiminde yoğun bir ilgi görüyor. Özellikle civar illerden termal kaplıcalara şifa bulmak için gelen ziyaretçiler, kaplıcadan sonra Çermik ilçe merkezinde bulunan kuruyemiş pazarını ziyaret edip, burda bulunan doğal organik ürünlerden ihtiyaçlarını uygun fiyata alma fırsatını yakalıyor. Kuruyemiş pazarında, Çermik'in verimli topraklarında üretilerek yapılan pestil, pekmez, kuru üzüm, ceviz, badem, kayısı kurusu, incir gibi ürünlerin yanında besili hayvanlardan elde edilen, peynir, tereyağı, süt gibi ürünler de bulunuyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Mustafa Destici'yi küplere bindiren rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi küplere bindiren rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Okan Buruk'a dikkat! Yıllar sonra viral olan video
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
title