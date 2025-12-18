Haberler

Hayrabolu'dan Avrupa sofralarına uzanan lezzet: 43 yıllık tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 43 yıldır aynı tarifle hazırlanan tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yumuşak dokusu ve kendine has aroması ile tanınan köfte, artan talep üzerine yurt dışına da gönderilmeye başlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 43 yıldır aynı tarifle hazırlanan tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da ilgi görerek Avrupa sofralarına kadar ulaştı.

Trakya'da yetişen ve bir yaşını geçmemiş danaların etinden hazırlanan Çerkezmüsellim pabuç köftesi, özel baharat karışımı ve ustalıkla yoğrulan kıymasıyla farkını ortaya koyuyor. Yumuşak dokusu ve kendine has aroması ile bilinen bu köfte, yıllardır aynı tarifle hazırlanıyor.

İlçedeki köfte ustalarından Mahmut Yalçın, Çerkezmüsellim köftesinin yolculuğunun 1982 yılında babası Mehmet Şükrü Yalçın tarafından başlatıldığını söyledi. Baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Yalçın, artan ilgi üzerine markalarını 2009 yılında tescil ettirdiklerini belirtti.

Çerkezmüsellim pabuç köftesinin artık kendi başına bir marka haline geldiğini ve ününün giderek yayıldığını belirten Yalçın, "Amacımız bu eşsiz lezzeti Türkiye'nin dört bir yanına taşımak. Hayrabolu'ya yolu düşenler, köftemizi tatmadan bölgeden ayrılmıyor. İlgi her geçen gün artıyor. Hatta lezzetimizi Almanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere kadar gönderdik" dedi.

Yıllardır aynı tarifle hazırlanan tescilli Çerkezmüsellim köftesi, Hayrabolu'nun adını hem Türkiye'de hem de yurt dışında duyurmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
