Celal Çabuker gözyaşları arasından toprağa verildi - Haberler

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Celal Çabuker gözyaşları arasından toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Celal Çabuker gözyaşları arasından toprağa verildi

Düzce Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Rahman Çabuker'in babası Celal Çabuker, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Rahman Çabuker'in babası Celal Çabuker, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Rahman Çabuker'in babası Celal Çabuker tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çabuker, öğle namazına müteakip Şehitlik Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, MHP il Başkanı İlhami Caboğlu, CHP il Başkanı Semih Cemşit ve Çabuker'in sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce, Yerel, Haberler

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