ÇEDAŞ'tan 'şebekelere müdahale etmeyin' uyarısı

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta1 milyondan fazla aboneye hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), vatandaşları elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahaleler konusunda uyardı.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğu vurgulanan açıklamada, elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimlerin görülmesi gibi durumlarda en kısa zamanda ÇEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi istenildi.

Elektrik dağıtım şebekelerine sadece ÇEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların 'Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara uyması gerekir. Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda, hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması gerekir."