Çaykur'da Yönetimsel Sıkıntılar ve Yüksek Borç Alarmı

Güncelleme:
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çaykur'un 22 milyar liralık borcunun çay sektöründe büyük endişelere yol açtığını belirtti. Erdoğan, kurumun mevcut yönetim anlayışını eleştirerek, güçlü ve şeffaf bir mali yapının gerekliliğini vurguladı.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, " Çaykur'da yönetimsel bir sıkıntı var. 22 milyar liralık borçla yangın alarm zilleri çalıyor" dedi.

Varlık fonuna devredilen Çaykur'un 22 milyar lirayı bulan borç yükü çay sektöründe alarm zillerinin çalmasına yol açtı.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, kurumun ekonomik durumunu değerlendirerek, mevcut yönetim anlayışını eleştirdi.

Erdoğan, "Çaykur'da yönetimsel bir sıkıntı var. 22 milyar liralık borçla yangın alarm zilleri çalıyor" dedi. Çaykur'un borcunun özel sektörün toplam 3,2 milyar liralık borcunun yaklaşık yedi katına ulaştığını belirten Erdoğan, borçlanma performansının sektörde soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Kurumun 28 milyar liralık işlem hacmine karşılık sadece 64 milyon lira kar elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, mali giderlerin birleşiminde kurumun yaklaşık 4 milyar lira zarar ettiğini açıkladı.

Çaykur'un faaliyetlerini sürdürebilmesi için 12–13 milyar lira tutarında devlet desteğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, kurumun daha güçlü ve şeffaf bir mali yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Rize ekonomisinin belkemiği olan Çaykur'daki mali krizlerin, ekonomik olduğu kadar sosyal riskler de barındırdığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
