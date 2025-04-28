ÇAYKUR'da İşçi Alımında Siyasi Tartışma: CHP'den Tepki

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) fabrikalarında çalıştırmak üzere 2025 sezonu için 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak. İşe alımla ilgili Çaykur yerine, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in açıklama yapmasına, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'den tepki geldi. Deniz, "Çaykur'a darbe yapıldı. İşe alımlarda, Çaykur'un fiili olarak karar alma yetkisi yönetme yetkisi ellerinden alınıp bir siyasi partinin il başkanının eline geçmiştir, biz bu Çaykur'a karşı yapılmış olan darbeye her koşulda karşı koyacağımızı buradan bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Çaykur, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalıştırmak üzere 2025 sezonu için 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak. Konu hakkında Çaykur yönetim kurulu yerine, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Pazar İlçe Danışma kurulu Toplantısı'nda 1500 işçinin alım kriterlerini açıkladı. Yılmaz Katmer'in bu açıklamalarına CHP Rize il başkanı Saltuk Deniz, "Çaykur'a darbe yapıldı. Çaykur yöneticilerinin artık hiçbir işlevi kalmadı o halde istifa etsinler" sözleriyle tepki gösterdi.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Deniz şunları söyledi:

"Bu son günlerde yaşanan olaylardan görüyoruz ki Çaykur'a darbe yapılmıştır, Çaykur'un fiili olarak karar alma yetkisi yönetme yetkisi ellerinden alınıp bir siyasi partinin il başkanının eline geçmiştir bu aslında Çaykur'a yapılmış olan bir darbedir. Biz bu Çaykur'a karşı yapılmış olan darbeye her koşulda karşı koyacağımızı buradan bir kez daha kamuoyunu önünde sizlerle paylaşmış oluyoruz. İşçi alımlarında Çaykur etkisiz bırakılmıştır. Çaykur adına tüm açıklamalar artık AK Parti İl Başkanı Sayın Yılmaz Katmer tarafından yapılmaktadır, bu saatten sonra Çaykur Genel Müdürünün genel müdür yardımcıları yöneticileri istifa etmesi gerekmektedir. Şu anki duruma göre gereksiz yere maaş alıp Çaykur'un kaynaklarını tüketmelerine gerek yoktur.

"İşe alımlar kurayla olmazsa görevlerini yerine getirmedikleri için Çaykur yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

"Çaykur'da yapılacak olan işçi alımları kura ile yapılmalıdır, işçi alımların kura ile yapılması için mücadele edeceğiz, daha önce de duyurmuştuk bir kez daha duyuralım, eğer işe alımlar kurayla olmazsa görevlerini yerine getirmedikleri için Çaykur yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çaykur'u, Çaykur'da görevli olan yöneticiler yönetsinler, bizim bu konudaki muhatabımız Çaykur Yönetim Kurulu ve Çaykur Genel Müdürlüdür. "