Üye Girişi
Haberler

Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı Madenciler Eylemde

Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Karşı Madenciler Eylemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararına karşı madenciler, sabah vardiyasında kendilerini madene kapatarak eylem başlattı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, özelleştirmenin işçilerin haklarını tehdit ettiğini belirterek mücadele edeceklerini duyurdu.

Ankara'da Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararına karşı sabah vardiyasında kendilerini madene kapatan madenciler, eylem başlattı.

Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararı üzerine eylem kararı alan madenciler, bugün sabah 08.00 vardiyasında madene inerek, kendilerini yer altına kapattı. 500 maden işçisiyle iletişime geçtiklerini ve konuyu yakından takip ettiklerini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Bu özelleştirme kararı gündeme geldiğinden bu yana ilgililerle görüşüyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda TES-İŞ ile birlikte Çayırhan'da miting düzenledik ancak maalesef bugüne kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu nedenle de maden işçileri arkadaşlarımız bu sabah vardiyasında yer altına inerek, kendilerini madene kapattılar. Bizler de Çayırhan'da olacağız, yer üstünde onların sesi olacağız" dedi.

Çayırhan Termik Santrali'nin ve maden sahalarının adrese teslim bir şartname ile gerçek değerinin çok altında adeta bedavaya satılmak istendiğini, maden işçilerinin yok sayıldığını söyleyen Akçul, "Aldığımız duyumlara göre ihale şartnamesinde madencinin kazanılmış hakları hakkında hiçbir şey yok. İçeriğini tam olarak bilemiyoruz ancak özelleştirmenin hem madencinin hem de bölge halkının çıkarlarına zarar vereceği aşikardır. Yarın bu satış sonrası maliyetleri düşürmek için işçi haklarını göz ardı edebilirler. İşçileri işten çıkarabilirler, mevcut işçi sayısını azaltabilirler, yani emekçinin emeğini yok sayabilirler. Bu durum çalışanların iş güvencesini ortadan kaldırırken, yerel ekonomiyi de tehdit eder. Yani bu sadece madencinin, emekçinin sorunu değil, Çayırhan'ın, Nallıhan'ın, Beypazarı'nın, Ankara'nın sorunudur, Türkiye'nin sorunudur" diye konuştu.

Özelleştirme kararı durduruluncaya kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirten Akçul, "Bu ekonomik koşullarda işsiz kalma tehlikesi yaşayan maden işçilerimiz seslerini duyurmak için kendilerini madene kapattılar. Geldiğimiz nokta maalesef iç açıcı değil. Haftalardır bu konuyla ilgili tek bir umut ışığı göremeyen işçiler, artık yer altından seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bizler de sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özelleştirme İdaresinin işgüzarlığı emekçi kardeşlerimizi belirsizliğe terk etmekte, haklarımızı ve geleceğimizi hiçe saymaktadır. Özelleştirme kararları kamu yararını gözetmeden alınamaz. Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan bu karar, çok geç olmadan geri çekilmelidir. Maden işçilerini işsiz, evsiz, aşsız bırakacak Çayırhan özelleştirmesi durduruluncaya kadar mücadelemiz devam edecek. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşire elebaşı Fırat Sarı'yı sattı

Ekibindeki hemşire elebaşı Fırat Sarı'yı sattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.